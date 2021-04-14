台中市府地政局今天舉辦「變更烏日都市計畫」公展前座談會，出現民眾到場抗議。地政局回應表示，為配合中央治水政策治理旱溪排水與淹水問題，市府取得截彎取直河道用地，將原烏日部分農業區變更為住宅區、商業區等都市發展用地及公共設施用地，內政部早在107年間就核准區段徵收，徵收過程都依法執行。

「變更烏日都市計畫（配合前竹地區區段徵收第二次專案變更）」公開展覽前座談會， 14日在烏日社區活動中心舉行，有民眾及地主約近50人參加，烏日區前竹區段徵收自救會及台灣土地正義聯盟等10多人也到場表達不滿，批評徵收案在都市計畫及土地徵收等有所弊端，現場引發衝突爭端。

台中市地政局事後回應指出，烏日前竹區段徵收案經內政部在2018年8月28日核准區段徵收，並由市府在同年10月2日公告徵收。「變更烏日都市計畫（配合前竹地區區段徵收第二次專案變更）」，內容包括有老樹原地保留、安置街廓增設道路、宗教專用區劃設等。

台中市府地政局舉辦「變更烏日都市計畫」公展前座談會。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

地政局強調，全案辦理過程均依法執行，並無逾期保留徵收等情事，自救會等團體不服內政部核准此區段徵收處分，所提出的行政訴訟已經台中高等行政法院判決駁回，並認定區段徵收處分尚屬適法，全案目前仍在最高行政法院審理中。

地政局指出，區段徵收召開座談會傾聽民意，並將老樹原地保留、安置街廓增設道路、宗教專用區劃設等內容納入變更草案，後續將依法持續推動相關徵收作業。

(中時 )