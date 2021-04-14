中央流行疫情指揮中心今(14)日表示，近1週以來，全球COVID-19新增確診、死亡病例持續回升，新增確診較前週增加18%。柬埔寨近期COVID-19疫情上升且呈擴散趨勢，連日新增確診病例數已逾中低風險國家之分級標準，故即日起將該國自中低風險國家移除。各國/地區感染風險級別最新名單如下：

低感染風險國家/地區：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、寮國、諾魯、馬紹爾群島、不丹、澳洲、新加坡、越南。

中低感染風險國家/地區：香港。

指揮中心指出，依據監測資料顯示，全球累計137,069,553例確診，分布於193個國家/地區；病例數以美國31,350,993例、印度13,689,453例、巴西13,599,994例、法國5,106,329例及俄羅斯4,657,883例為多；全球確診病例中計2,966,206例死亡，以美國573,845例、巴西358,425例、墨西哥209,702例、印度171,058例及英國127,123例為多。

指揮中心再次呼籲，民眾自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報檢疫人員，並配合防疫措施；入境後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請主動聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

指揮中心統計，截至目前國內累計197,037例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含195,430例排除)，其中1,067例確診，分別為951例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中11人死亡、1,029人解除隔離、27人住院隔離中。

(中時 )