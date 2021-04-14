蓬佩奧吃的台南鳳梨乾 黃偉哲：也會請陶德。曾薏蘋攝

美國前國務卿蓬佩奧在個人推特上、分享我駐美代表蕭美琴送的台南鳳梨乾，台南市長黃偉哲眼尖一看到就發現，那是台南的鳳梨乾，不僅決定寄一箱給蕭美琴，今天不僅拿到中常會給蔡英文總統品嚐一下蓬佩奧吃的鳳梨乾；也將和美前參議員陶德分享。

民進黨今中常會，黃偉哲特地帶了一百包鳳梨乾，準備在中常會中讓中常委們大啖「蓬佩奧吃的鳳梨乾」；黃偉哲還打趣說，希望蓬佩奧跟中常委立委蔡易餘不要吃的時候，還是要注意一下體重。

美國總統拜登的好朋友美前參議員陶德今下午抵台，會不會也想讓跟蓬佩奧不同政黨的陶德，也品嚐一下台南這款鳳梨乾？黃偉哲說，會請外交部代為轉送陶德。

蓬佩奧在個人推特上、分享我駐美代表蕭美琴送的台南鳳梨乾後，黃偉哲也留言邀請龐培歐到台南玩、品嚐美食。

黃偉哲說，他決定要寄好幾箱去代表處給大使蕭美琴，幫忙做台灣的最好的行銷，尤其是台南的水果。

(中時 )