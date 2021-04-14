自2020年末以來，由於市場預期經濟即將快速復甦，石油和工業金屬價格上漲，再度引發市場對於新大宗商品關注。法人表示，未來不同的大宗商品將不同的前景展望，其中最看好的是綠色能源投資商機。

富蘭克林證券投顧表示，國際油價走勢近期轉趨震盪，主要反應自去年11月以來波段逾8成的漲幅漲勢過快，且油價已回升至疫情之前水準的60美元附近，確實進一步再大幅上漲也面臨壓力，不過隨著疫苗接種持續進展搭配美國大規模刺激政策推動，經濟活動與原油需求回升趨勢仍不會改變，高盛之前預估今年底、明年初即有望去化自2019年底以來積累的庫存，輔以OPEC+減產動作，都將成為油價下檔支撐，預期短線油價區間整理機率較高。

安聯投信表示，疫情趨緩有助於改善需求展望、OPEC+減產化解短期供需疑慮。長期能源需求回到成長趨勢。美國頁岩油、氣業者獲利有望隨著油價回升而逐步改善、現金流轉正，業者多傾向同時兼顧回饋股東和產量成長，不再盲目投資，可望提升評價。

安聯全球油礦金趨勢基金經理人林孟洼表示，美國大選結果被視為可推動美國經濟實現更高成長的動力，有利於對經濟敏感的商品市場展望。在2020年大幅落後其他產業之後，石油和天然氣產業已開始恢復元氣。投資情緒和資金流正在迅速改善中，投資開始出現在成長型、動能型向價值型、週期性股票持續輪動。

林孟洼表示，隨著商品價格的上漲，通貨膨脹可能成為2021至2022市場關心的主要議題之一，將支撐商品相關產業；利率可能升高的預期，也將支持商品、週期性投資。能源轉型的需求趨勢仍然非常強勁，各國政府政策廣泛支持。

貝萊德則指出，經濟重啟驅使石油價格上漲可能是短暫的現象，其他部分金屬將受惠於結構趨勢轉變，未來幾年「綠色」轉型的發展值得關注。

(工商 )