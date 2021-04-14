近期油價上漲受限，和油價連動高的俄羅斯股市也處於震盪走勢，今年來俄股基金和新興市場股基金比較，該類基金表現只「差強人意」。法人表示，雖然油價漲勢受限，但俄股潛力仍大

百達投顧指出，近期俄羅斯因為與烏克蘭的地緣政治議題，再度引起關注，不過，近幾年俄羅斯股市結構轉變，已經不像過去易受地緣政治議題影響而劇烈波動，投資人投資俄股還是關注俄羅斯的企業體質與股市結構性變化，以長期角度持有深具成長潛力的俄股。

百達俄羅斯股票策略團隊指出，俄羅斯因為是商品出口的低成本供應端，在全球經濟恢復之下，將深受鼓舞，此外，俄羅斯目前外匯儲備高、整體債務低，財政能力強大而貨幣政策穩健，預期仍是今年新興市場的亮點。除了強勁的基本面外，政策利率和存款利率的顯著下降可能會刺激國內股票市場的參與度增加，從而為報酬提供進一步的支撐。

近期俄羅斯在探討課徵存款稅議題，對投資人而言，對存款利息課稅會使投資人轉移目標至收益率較高的股票投資。跟全球其他區域相比，俄羅斯國內個人對股票市場投資嚴重不足，存款利率下降也相對增加股票的吸引力。法人表示，俄羅斯目前股利率約7％，即便在俄羅斯當地市場也深具吸引力，在低利環境下格外具優勢。

野村大俄羅斯基金經理人劉佳奇表示，俄羅斯3月服務業PMI從52.2顯著改善至55.8，主要受到海內外訂單需求增強，同時價格與就業指數也進一步上升。隨疫苗接種與國際油價攀升，總體經濟活動，包括運輸、服務及零售業均出現廣泛性復甦，預估今年俄羅斯GDP可望成長超過3％。產業方面，持續看好能源類股，如天然氣、大型能源商，國內消費龍頭股，尤其是電子商務的長期成長，礦業則看好長期產量持續成長且供需較佳的金屬礦業行情。

(工商 )