凌華（6166）14日宣布新推出兩款EtherCAT從站模組，包括ECAT-4XMO運動控制暨觸發模組、ECAT-TRG4觸發模組，適用於凌華6通道EU系列數位I/O模組中。隨著新模組加入凌華EtherCAT解決方案，補足EU從站系列產品線，可提升自動化組裝、測試、檢視設備性能表現，例如手機玻璃檢測、電池組裝、相機鏡頭組裝，以及測試、點膠、檢測設備等。

凌華ECAT-4XMO運動控制暨觸發模組為4通道控制與高速觸發模組，可連接EtherCAT型或非EtherCAT型馬達，包含步進馬達、線性馬達、直驅馬達及交流馬達等，提供之進階功能包括高精準補間運動、持續軌跡規劃、控制軸同動、以Point Table 定位進行電路限制、2D補償等。

凌華指出，ECAT-TRG4功能優勢在於高速位置比較觸發、脈衝波輸出（12 MHZ）、編碼輸入（20 MHz），並支援編碼器和訊號重整器之操作。此外，ECAT-TRG4具備彈性化擴充介面，可輕鬆連結相機和氣閥。

凌華智能機械中心協理游璨銘表示，在工業自動化領域，機台設計因使用狀況會有同時控制脈衝型馬達和通訊型馬達的需求，也會依照各種解決方案會有多種訊號觸發控制需求。一般需要使用不同的系統來控制不同型態的馬達，會占用較多廠房空間，並增加維護上的麻煩和成本。

凌華推出高度整合相容的EtherCAT解決方案，讓使用者透過單一系統即可同時控制脈衝馬達和通訊馬達，滿足許多觸發控制的應用需求，同時又減少廠房空間的占用，讓維護更簡單。

另外，凌華提供多合一自動化軟體APS SDK，適用於所有凌華機器自動化產品的統一介面，透過此平台，使用者能夠以簡單一致的方式操作凌華運動控制產品，無需因為增加或移除裝置而重新編寫程式。APS函式庫可讓既有的運動控制設備使用者輕鬆升級至EtherCAT解決方案，無需複雜的程式修正或重新開發。

凌華新一代數位IO模組，模組化設計可自由延伸跟拓展所需IO數，無螺絲設計可降低安裝成本，並且支援智慧工廠幾乎所有的現場應用。在測試的應用案例中，藉由EtherCAT系統導入，在成本控制方面降低10％以上，並提升30％的生產力。

(工商 )