將來銀行前總經理劉奕成是大股東被逼走的？立委費鴻泰14日在立法院財委會爆料，劉奕成因在董事會中要求檢討中華電承包案，被逼離職，劉奕成隨即對媒體「澄清」，對立委所提的承包案「完全不知道」，2月董事會中也沒有討論任何資訊承包個案，他則是在3月18日董事會中自請離職，並非被逼走。

劉奕成強調，2月將來銀行董事會中，並沒有討論所謂中華電信承保將來銀行資訊案，他對此案完全不知情，更沒有所謂要求檢討此案。

第二是自己是在3月18日董事會中自請離職，也不是所謂被董事逼迫離職。

(工商 )