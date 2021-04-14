彰化縣埔鹽鄉順澤宮供奉玄天上帝，今天農曆3月初三聖誕舉辦「埔鹽順澤宮北極玄天上帝公仔揭幕活動」，縣長王惠美、鄉長許文萍、順澤宮主委魏信碩，以及捐贈公仔的埔鹽在地子弟黃進中等一同揭幕，王惠美說，感謝黃進中董事長回饋鄉里，讓順澤宮又多了公仔景點可以打卡，相信可以吸引更多鄉親到順澤宮朝聖。

埔鹽順澤宮建於清光緒年間並於1998年重建，主祀玄天上帝，一直至埔鹽在地重要信仰中心，2019年因挪威鐵人三項選手•伊登頭戴「埔鹽順澤宮」帽，勇奪法國尼斯半超鐵世界錦標賽冠軍，讓順澤宮因此聲名大噪，吸引全國跑友爭相朝聖，順澤宮至今已經發放超過25萬頂的宮帽給信眾了。

彰化縣埔鹽鄉順澤宮供奉玄天上帝，今天農曆3月初三聖誕舉辦「埔鹽順澤宮北極玄天上帝公仔揭幕活動」，縣長王惠美、鄉長許文萍、順澤宮主委魏信碩，以及捐贈公仔的埔鹽在地子弟黃進中等一同揭幕。（吳建輝攝）

王惠美表示，感謝主委、鄉長、村長等人努力，讓玄天上帝精神發揚光大，還有所有志工夥伴，感謝黃進中董事長捐贈的造型公仔，持續帶動整個埔鹽的觀光發展，特別在玄天上帝聖誕這天揭幕，感覺特別有意義，

王惠美說，目前也與公所著手規劃，要如何將點線面連結，繁榮在地經濟，順澤宮因一頂帽子揚名海外，當年第一站就邀請到順澤宮來，讓伊登感受到彰化滿滿的人情味，讓世界看見彰化埔鹽順澤宮，也期待伊登能夠再次到訪。

大台中五金百貨連鎖集團董事長黃進中說，身為埔鹽子弟，感謝縣長、鄉長、主委的付出，讓埔鹽更加繁榮熱鬧，希望藉由捐贈帝爺公公仔，來提升順澤宮的能見度，讓帝爺公聲名遠播，讓全台鄉親都能到埔鹽走一走，帶動地方經濟。

除了可愛的Ｑ版公仔之外，還有順澤宮藍底黃字的「埔鹽順澤宮」帽子，相當可愛。（吳建輝攝）

順澤宮主委魏信碩也說，感謝大台中五金董事長的捐贈，除了可愛的Ｑ版公仔之外，還有順澤宮藍底黃字的「埔鹽順澤宮」帽子，相當可愛，也歡迎全國鄉親，都能夠到埔鹽順澤宮參觀，祈求帝爺公的保佑。

(中時 )