大陸直播網紅林小蠻外型亮麗，還擁有火辣身材，卻被發現和馬來西亞「鋼琴女神」李元玲（Cathryn Li）撞臉，2人還同樣都熱愛健身，意外引發討論，日前她在社群平台曬出健身的養眼片段，近期李元玲因為直播節目風波人氣下跌，反倒是林小蠻順勢竄紅。

林小蠻不僅長相和李元玲神似，五官都是古典精緻的風格，連零贅肉的火辣身材都如出一轍，能維持這樣的身材，全是因為她們也擁有同樣的健身興趣，林小蠻在雕塑體態上花費不少心思，也時常分享自己健身的模樣，日前還曬出了自己的古裝扮相，再度讓網友陷入戀愛。

林小蠻外形神似李元玲。(圖/翻攝自林小蠻微博)

林小蠻的古裝扮相掀起討論。(圖/翻攝自林小蠻微博)

事實上，李元玲最近爭議風波不斷，因受邀上直播節目，在毫無準備的情況下被要求上場彈琴，遭網友批評彈得很差，當場失控暴走，儘管事後道歉，但受到大批網友攻擊造成她情緒不穩，在IG曬出脖子都是傷痕的照片，透露自己動念輕生卻失敗，一度讓粉絲十分擔心，聲勢也因此下滑。

李元玲最近聲勢下滑。(圖/翻攝自李元玲IG)

在李元玲沉寂的期間，林小蠻以驚人的速度竄紅，網友讚嘆她長腿的同時，也忍不住直呼：「也太像李元玲了吧？」、「五官有夠像李元玲」、「妳也會彈鋼琴嗎？」意外掀起熱議。

(中時新聞網)