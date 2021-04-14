資深命理專家詹惟中是綜藝節目競相邀約的高人氣老師，不管上節目還是私下，都勤奮地幫眾人排解困難，他也會替自己卜卦，不時修正未來走向，尤其理財方面，如今57歲的他已累積不小的財富，坐擁2億房產，吐露笑看政府打房原因，表示自己一點都不擔心。

詹惟中是命理圈知名老師，這些年累積了不少財富，但並非全靠替人卜算未來所得，而是將賺到的錢，投入房地產，且顯然這個方法很適合他，據《自由時報》報導，如今詹惟中除了去年入住的百坪豪宅外，手上還有台中店面、中和辦公室、內湖6層樓招待所等5處房產，總值超過2億。

除此之外，詹惟中表示今年為文昌星化忌，應有不少災禍，因此他選擇「賺多少花多少」作為今年宗旨來化解最近花了600萬買了2台名車，當作花錢消災，他也聊到政府打房一事，認為絕對不會打到，且房市會越來越好，理由是因全球都受疫情影響的關係，外資的資金沒有地方去，反倒集中投入房地產。

而說出這些，詹惟中也希望外界不要認為他炫富，坦言自己是「一步一腳印」，他去年辦完母親喪事，曾宣布捐出58具棺木，幫助無名屍、無主屍後事圓滿，一來見到許多人受苦，希望盡個人力量給予幫助，再者將功德迴向給媽媽，先前他也捐50萬幫助流浪貓咪，並陸續在行善。

(中時新聞網)