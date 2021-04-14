守護台灣最大潟湖，防止沙洲流失，台江國家公園管理處計畫以3年時間在台南七股區網仔寮沙洲植樹7萬株，4月14日於與合作單位由慈心基金會於網仔寮沙汕舉行植樹儀式，種下黃槿、草海桐、土沉香、欖李等台灣原生樹種，並將邀請學校、政府單位志工參與植樹，守住全台最大潟湖地景。

台江國家公園管理處處長謝偉松表示，網仔寮潟湖水域有1000多公頃，除了有養殖漁業，還有防洪功能，更是重要生態溼地，這幾年氣候異常，網仔寮沙洲被侵蝕、內縮嚴重，因此國家公園一直努力尋求守護七股潟湖的方法。

台江國家公園管理處與慈心基金會合作，將於七股網仔寮沙汕植樹7萬株，守住全台最大潟湖地景。（劉秀芬攝）

謝偉松說，傳統方式護沙洲方式可以投消波塊、築海堤，但政府短期內沒辦法投入這麼多經費，國家公園站在環境保護的角度，還是先以植樹柔性工法，跟大自然最貼近的方式來守護沙洲。

慈心基金會種樹總監程禮怡說明，要在高鹽分海水侵襲、強烈海風直接吹拂的沙洲上造林並非易事，基金會先檢視網仔寮汕環境條件與造林可能挑戰，並以多年來累積的海岸造林經驗規畫適地造林工法。

台南七股網仔寮沙洲逐年內縮，七股潟湖淤積。（劉秀芬攝）

台南七股網仔寮沙洲逐年內縮，七股潟湖淤積。（劉秀芬攝）

台江國家公園先將在窄域沙丘設置堆砂籬攔砂積沙，增加沙源、逐步抬升地形，並更新現有老化木麻黃防風林、新植耐鹽耐高位地下水的樹木；在沙洲內海一側，則種植紅樹林增加其密度及面積，堆沙與植樹行動並進，鞏固危急沙洲區域。

初步穩定沙洲較危急區塊後，將逐年往沙洲其他區域延伸，廣植耐鹽抗風、耐水的原生樹種，如林投、黃槿、土沉香、海檬果、銀葉板根、白千層、檉柳、欖李、五梨跤等。

台江國家公園管理處表示，預計在3年內種植15.7公頃、7萬株樹，打造綿延的沙洲海岸林和內海紅樹林。慈心基金會表示，未來將帶領南台科大、成功大學學生參與沙洲種樹，並期盼在能引起社會各界更廣泛的關注及參與。

(中時 )