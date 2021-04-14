竹縣鄭姓議員涉詐領助理費 遭羈押獲准 14:382021/04/14 中時 莊旻靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹縣議會傳議員涉貪，圖為資料照非當事人。（莊旻靜攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 又傳議員涉貪！新竹地檢署去年12月接獲情資，發現新竹縣議會一名鄭姓議員疑似透過人頭詐領助理費，13日指揮新竹縣調查站搜索，傳喚鄭姓議員及相關證人到案，由於鄭姓議員涉嫌重大並有串證嫌疑，檢方向新竹地方法院聲請羈押獲准。 據了解，鄭姓議員疑似透過人頭詐領助理費，遭搜索時還推稱帳務都是其母所管，他本人並不知情，不過其餘助理均請回，其母3萬元交保。鄭姓議員為初任議員，曾任鄉民代表，過去形象清新，傳聞一出也引發輿論嘩然。 詐領軍方睦鄰經費 前村長判緩刑 醫師遭控私生活複雜 提告求償獲賠10萬元 (中時 ) #議員 #詐領 #竹縣 #助理費 #人頭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 掩埋場惡火驗無毒 黃捷也存疑 04:102021/04/14 地方新聞 欣榮BOO案 遭譏桃園版馬關條約 04:102021/04/14 地方新聞 阿聯獲F-35又邁出一步 拜登續推前朝230億美元軍售案 10:062021/04/14 軍事 被自家員工踢爆詐領13萬健保費 秀朗診所院長遭判刑 11:532021/04/14 社會 鄭亦真透過主播培訓班入行 採訪鬼城成難忘經驗 16:292021/04/13 娛樂 見證DNA 科技進步的冷案 07:002021/04/14 社會 鄭亦真透過主播培訓班入行 採訪「鬼城」成難忘經驗 13:352021/04/13 娛樂 網上互嗆揪眾尋仇 開10槍4人送醫 04:102021/04/14 社會新聞 人頭賣屋隱匿凶宅 兩嫌遭判刑 04:102021/04/14 地方新聞 小號演奏家性侵 二審逆轉獲緩刑5年 11:172021/04/14 社會 北市建管處涉貪 8人遭約談 04:102021/04/14 地方新聞 社會熱門新聞 少婦遭家暴逃家接惡夫來電：兒子死了 4個月大男嬰餓死腐爛 - 社會 SWAG最賺女優前2名年齡曝光！粉絲難以置信 - 社會 美女賽車手收「國家認證追焦照」飆淚 貼心女兒贊助4.5張小朋友 - 社會 重機濃霧山路過彎直直衝下崖 老司機曝跑山傳說：車頭趴女人 - 社會 台北酒吧驚見活春宮 男慾火難耐脫褲口愛 路人全錄下 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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