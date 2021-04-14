又傳議員涉貪！新竹地檢署去年12月接獲情資，發現新竹縣議會一名鄭姓議員疑似透過人頭詐領助理費，13日指揮新竹縣調查站搜索，傳喚鄭姓議員及相關證人到案，由於鄭姓議員涉嫌重大並有串證嫌疑，檢方向新竹地方法院聲請羈押獲准。

據了解，鄭姓議員疑似透過人頭詐領助理費，遭搜索時還推稱帳務都是其母所管，他本人並不知情，不過其餘助理均請回，其母3萬元交保。鄭姓議員為初任議員，曾任鄉民代表，過去形象清新，傳聞一出也引發輿論嘩然。

(中時 )