台灣開打AZ疫苗邁入第四周，週一開始還擴大到第二第三類，但中央流行疫情指揮中心統計，昨天單一接種數只有1220人，打氣不旺，因此在擴大到第四類對象約有0.5萬人，從明天就可以開始接種。指揮中心也表示昨日接獲通報新增17件不良通報，15件為非嚴重事件，2件為其他疑似不良事件，皆為30多歲女性，就醫後已無不適症狀，另外，首批19.92萬的COVAX疫苗也已完成檢驗，明起就會開始配送。

陳時中表示，目前看開到第三類，打氣仍然很不旺，但還是鼓勵大家盡量打，昨天1220人，這是我們開放二、三類後，「多的數目還是很少」，目前累積2萬7113人，且奧運相關需要者也不多，現在開始起就開放到第四類對象，視情況再做滾動式檢討。

第四類對象為，因外交或公務奉派出國人員、以互惠原則提供我國外交人員接種之該國駐臺員眷等代表國家出國之運動員或選手，以及因應民眾自費接種需求。相關配套措施由疾病管制署另行規劃。對象如下：

(1)商務人士

(2)出國工作、留學或就醫等人道因素

第一到第四類對象，目前共有61.8萬人。

指揮中心也表示，接種後不良事件通報，昨天新增17件，15件是非嚴重不良事件，2件是其他疑似不良事件，都是30多歲女性，一個是接種後發燒、耳鳴就醫，另一個接種後發冷身體痠痛疲勞，目前都已經沒有不適的症狀。

至於我國首批從COVAX獲得的19.92萬AZ疫苗，昨日已經完成檢驗，對此莊人祥表示，明天開始就會開始配送到各醫院開打，且因為這批貨因為效期只到5月30日，因此已經請醫院，先使用這批疫苗為主。

目前一天接種速度只有一千出頭，外界擔心，打不完恐怕都要浪費，陳時中說，只要手頭上掌握的數量越完整，就會擴大得越快，以目前一天兩千接種數來看，假定打到六月十五日兩個月，也只會有12萬人接種，一定打不完，所以速度一定要再加快。

陳時中說，目前大家都是因為沒有威脅性，施打意願很低，強調現在若能早點打，未來有機會出國不會一時來不及，請大家多多打。

外界質疑，打疫苗有沒有縮短居家檢疫時間，讓大家覺得差異不大，是現在打氣不大的原因，恐導致ＡＺ疫苗到效期都沒打完？

陳時中說，現在沒有展延，但目標希望效期之前可以打完，至於未來打疫苗，方向專家還在討論中，但縮短居家檢疫一定是未來方向，他強調，「一定會有差別。」

(中時 )