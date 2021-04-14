搶母親節商機，台北喜來登大飯店推出一系列餐飲與住宿優惠，標榜全面滿足媽媽們的願望清單，4月12日起於官網開放預購「蘋香莓果莊園」母親節蛋糕，5月1日至2日、5月8日至9日雙週末館內餐廳獻上各國美饌提前歡慶，並攜手韓國人氣保養品牌合作，於母親節當週週末，滿額六千贈送明星商品「水酷肌因保濕旅行組」與護膚體驗券。

除此，五月份入住台北喜來登「寵愛媽咪」住房專案，享受每晚7,999元的優惠價入住行政豪華客房，內含寒舍花譜精心設計的「溫馨獻愛」媽咪專屬鮮花束，再贈「頂級美顏」或「身體按摩」經典雙人療程1小時。

台北喜來登「十二廚」針對母親節推出午晚餐每位1,680元、下午茶每位990元。米其林二星川揚料理「請客樓」由林菊偉行政主廚精心規劃，套餐每位4,280元。專精乾式靜電熟成的頂級牛排館「安東廳」，由張守義主廚推出三款五道式套餐2,800元起。「比薩屋」推出四人分享餐6,880元。以宮廷泰菜聞名的「SUKHOTHAI」推出泰式五人桌席12,900元起。

台北喜來登The Deli自4月12日起於官網開放預購「蘋香莓果莊園」白巧克力莓果塔1,190元，由點心房莊光敬主廚以送給媽媽的浪漫花束為靈感，層層堆疊香草白巧克力甘納許，法國AOP認證奶油製成的杏仁奶油餡及香草海綿蛋糕，配上手工熬煮的覆盆子果醬作為內餡夾心，最上層點綴朵朵盛開的紅酒蘋果薄片，入口乳香濃郁，莓果酸甜巧妙平衡甜膩，4月30日前預付另享9折早鳥優惠，需於提領日前三日預訂。

(工商 )