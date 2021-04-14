搶母親節商機，寒舍艾麗酒店5月2日至5月7日推出「馨愛紀念」一泊二食住房專案，6888 元起內容包括入住有101夜景的「景隅精緻客房」、當日在La Farfalla義式餐廳享用爐烤美國精選戰斧牛排及輕活義饗沙拉吧兩客，以及翌日早餐兩客，再加贈The Terrace大廳酒吧飲料兌換券兩張。凡入住即有機會獲得由日本珠寶品牌festaria TOKYO提供價值20,500元的Wish Upon a Star系列鉑金鑽石項鍊乙組。

此外，寒舍艾麗酒店La Farfalla義式餐廳於母親節當週週末5月8日至5月9日午晚餐時段，推出「馨愛紀念」母親節饗宴套餐，每位1,880元+10%，獻上主廚精心設計兩款主菜「爐烤美國精選菲力牛排(5oz.)，海蝦，黑松露紅酒醬汁，馬鈴薯蓉，田園鮮蔬」及「香煎石斑魚柳，海蝦，鮮蟹醬汁，馬鈴薯蓉，田園鮮蔬」，以精緻料理與巧思，詮釋對母親無私奉獻的感謝之意。凡於5月1日至5月9日，至La Farfalla義式餐廳點用任一主餐，即有機會獲得festaria TOKYO提供之珠寶，其中最大獎價值8,800元的黃K金鑽石項鍊！並且只要於用餐時拍照打卡，公開分享於個人社群網頁，即可獲得一杯「星耀媽咪」限定特調飲品。

(工商 )