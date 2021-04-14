大飛與楊晨熙交往多年情滅，他14日錄民視《綜藝大集合》談分手過程，「現在沒住一起，我們沒有誰提分手，一切自然而然，我自己覺得既然沒有要往下走，其實分開也好」，女方近日曾說是兩人沒共識、婚事不同步，他則說：「雖然現在我們都想衝事業，但我35歲，她大我2歲，因為生活模式都一樣，才想換個方式相處。」他坦言還有留戀，但如果楊晨熙真的下月閃婚，「我總不能飆xxxxx（五字髒話）」。

對於外界認為結婚與否是分手關鍵，大飛則說：「當年求婚的用意，本來就不是以結婚為前提，而是象徵我是認真談這段感情，不是玩玩。」分手後他從楊晨熙房子搬出住回爸媽家，他很感謝爸媽尊重自己的感情沒有多問，談到復合可能，他笑說：「或許她的真命天子還是我。」至於之前被拍到與陳比熊約會，他則解釋只是普通朋友聚會。

大飛談分手過程。（民視提供）

楊晨熙曾說分手最大的落差，是安全感，大飛笑說：「我再也不用每天報平安，覺得很自在，沒有啦。」私下的他坦言有歷經情傷復原階段，但現在仍舊一起經營餐酒館，「狗貓分開了，我有一隻貓，她有一狗三貓，牠們比較親她」，現在的他享受單身，「這個狀態還可以」。

(中時 )