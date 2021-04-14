OPPO日前宣布在台推出新機Reno5 Z、A74 5G及A54，其中的Reno5 Z正式補齊Reno5系列，官方定價1萬2有找，新機預購期間至傑昇通信門市預定，現折1千，只要10,990元即可入手，再送價值5,288元的預購好禮。不僅如此，傑昇通信特地舉辦「OPPO粉絲月」與O粉們同慶，即日起至4/30止，除了有Reno5 Z（8GB/128GB）的預購優惠，只要攜帶任一款OPPO品牌手機至傑昇通信門市，先送200元配件購物金及抽獎券，再享免費手機清潔及手機健檢等回饋O粉服務。

OPPO新機Reno5 Z一共推出液態黑、宇宙藍[開箱看這邊]兩款顏色。規格搭載6.43吋螢幕、聯發科天璣800U八核心處理器，電池容量4310mAh，支援30W閃充，相機是一體成型4800畫素的四鏡頭主相機，前鏡頭則為1600萬畫素；值得注意的是遊戲模式，提供遊戲閃電啟動功能，螢幕具備180Hz螢幕觸控採樣率，一秒進入遊戲不卡頓，搭配全沉浸模式，能防止訊息干擾，但還能透過開啟遊戲彈出視窗通知，不漏接任何重要訊息，價格親民好入手。

OPPO新機在母親節前夕推出，Reno5 Z預購優惠價10,990元（原廠建議售價11,990元），現折1,000元，再加碼價值5,288元的豪華大禮包，包含9H鋼化滿版玻璃保護貼、四角防滑空壓殼、KIK Stik多用途手機支架、20W PD+QC閃充頭、Type C魚網編織閃充線等等多樣好禮，提供想要第一時間入手新機、卻比較精打細算的消費者其他一個選擇。

OPPO新機預購機型。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

另外兩支A系列新手機A74 5G及A54，官方售價免萬元，此時選擇當母親節禮物，最適合對媽媽聊表心意，因此傑昇通信特別舉辦「OPPO粉絲月」活動回饋O粉，即日起至4月底止，於活動期間攜帶OPPO任一型號手機至傑昇通信門市，先送200元配件購物金，再享免費手機清潔及手機健檢服務，讓手機乾淨清爽的回家，還能參加粉絲月月抽活動，獎項有Apple Watch S3、Apple iPhone 6S、專業三軸穩定器等多項大獎，也為母親節檔期活動暖身。

(科技)