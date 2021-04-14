現代人常久坐辦公室、斜躺沙發滑手機或搬運重物施力不當等，因長期姿勢不正確，導致慢性腰痛、下背痛及臀腰部酸痛，急性嚴重期甚至出現手麻、腳麻等症狀，進一步檢查後才發現原來罪魁禍首是椎間盤突出。

●腰椎壓力坐比站立更大 長期久坐容易出現椎間盤問題

許多人認為坐著比站立輕鬆，其實不然。新生活復健科診所院長康鈞尉醫師表示，因為站立時身體從頭到腳成一直線，坐時身體的腰部與髖關節呈現90度，坐比站時腰椎需承受更多的壓力，如開車司機、工程師等久坐上班族，這些族群長期下來就容易出現椎間盤問題；此外，若進行下背部高強度運動如打籃球、足球等，會有碰撞、常需跑跳、緊急煞車的動作，對於下背部的腰椎都是很大的壓力；還有一些訓練進程過快、姿勢不良的重訓健身者，也容易導致椎間盤的傷害，必須接受專業指導強化深層核心，才能保護椎間盤和脊椎。

●脊椎每1節之間都有椎間盤，功能是負責緩衝骨頭與骨頭之間的壓力，而椎間盤主要由髓核和纖維環組成，髓核是1種膠狀軟Q的物質，具有避震效果，外圍有纖維環層層包覆，隨著年齡老化、長期姿勢不正確或受傷過，內部的髓核會逐漸往外移動，如果突然的撞擊或劇烈動作，就可能引發外圍的纖維環突然破裂，髓核流出來，導致腰不能動、腿不能走等急性症狀。

●急性椎間盤突出影響生活 壓迫神經可利用增生療法治療

急性期椎間盤突出的治療常見使用非類固醇消炎藥物、肌肉鬆弛劑，或一般復健常見的熱療、電療或透過按摩來舒緩，此時期必須有足夠的休息。康鈞尉院長指出，如果因神經壓迫出現強烈麻痛症狀，可採用超音波影像導引注射，將消炎藥或幫助神經緩解藥物施用在神經周圍以緩解症狀，或是利用PRP、PLT等增生療法治療，若效果皆不彰，才會考慮以手術方式進行減壓治療。

新生活復健科診所院長康鈞尉醫師表示，因為站立時身體從頭到腳成一直線，坐時身體的腰部與髖關節呈現90度，坐比站時腰椎需承受更多的壓力。（圖／康鈞尉院長、NOW健康提供）

椎間盤位於每節脊椎骨之間，外側也藉由韌帶將一節節脊椎連結起來，近幾年相當盛行的PRP、PLT等血小板增生療法主要的標的物是韌帶等結締組織，將生長因子施用於韌帶後，能夠刺激組織膠原蛋白再生，就如同將鬆弛的橡皮筋重新拉緊，從深層將脊椎骨進行穩固，就能減少行走坐臥、搬重物時椎間盤突出的機率。

●PLT增生療法改善不適感 加速修復時間

傳統PRP治療當場抽血立即注射，血小板濃度會因為身體狀況、離心條件以及人為操作等受影響，無法定量，而且使用後易產生腫脹不適感，約4至6周治療1次；進階版的SSLab PLT採單次抽血，抽完後送進實驗室萃取純化出血小板，製成粉末凍晶，經由生理食鹽水回溶即可使用，治療完相對舒適，也因為快速修復、發炎期縮短，平均2周可治療1次。

康鈞尉院長曾收治1位35歲男性因車禍導致椎間盤突出加重的病患，因坐骨神經壓迫出現疼痛、腳麻等症狀經就醫治療，連續服藥、保守治療2、3個月仍未好轉，之後採取PLT經過為期6周的3次療程，搭配核心運動、下背部肌肉拉伸及按摩等，至今1年未再復發。

預防椎間盤突出必須養成良好坐姿與站姿，康鈞尉院長提醒，坐著時腰和髖關節的角度及膝蓋彎曲角度約90度至100度，是比較良好的坐姿，可藉由靠背支撐；搬重物時應靠近物體，以減少腰椎受力；久坐族應定時起身活動，平時建立規律運動習慣，才能有效強健肌肉的力量，讓腰椎多1層保護。

(中時新聞網)