三地集團旗下入主經營連鎖加油站的北基國際後，積極帶領北基國際轉型，因應新能源世代的來臨，今宣布將進軍電動車充電市場，攜手電動車產業龍頭台達電子全國佈局建置高功率直流快充服務網絡，全方面支援所有品牌的電動車款。

北基國際藉由三地集團跨產業豐富的通路資源，台達電子擁有充電樁應用的關鍵技術，強強聯手提供電動車主綿密且穩定的充電營運網路，預計於2025年前於全台建置400 支快速充電樁及擴點200座充電站，並藉由線上線下充分整合，致力成為全台最大充電網絡服務平台。

北基國際迎戰電動車熱潮，將運用旗下分布全台各地的57間加油站、並結合三地集團資源，利用既有國道各休息站、公車轉運站、飯店及閒置土地進行佈點超前部屬搶得快充網絡商機： 第一階段計畫將以路網型佈點為首要重點，增設30座充電站以達成每50公里間就有一站的目標，滿足外出旅遊行程之充電路網。

同步規劃都會型充電佈局，台北、新北、桃園、台中、台南、高雄、新竹等都會地區，結合多家連鎖通路業者，一起攜手進行充電佈點，預計於2025年前於全台建置４００支DC直流快速充電樁、近千支目的地充電樁及擴點２００座充電站，為顧客建構全國性便捷便利的充電網路，全方位加速打造電動車主的友善環境。

北基國際股份有限公司副董事長兼發言人何佳璟補充，「三地集團入主北基國際後，在鍾嘉村董事長的帶領下，從傳統加油站轉型將觸角延伸新能源市場開發，因應電動車潮，得充電樁得天下，擁有眾多事業體和資源的三地集團當仁不讓，力拼全台最大充電樁網絡服務平台。

此次北基與台達攜手提供專業、技術、穩定、創新的能源補充服務，解決車主充電不便的擔憂外，運用旗下57間加油站增設快速充電樁，亦能幫助車主從燃油車轉換電動車時不用改變既有習慣重新找站點補充能源，未來北基將於全國各地積極佈點，也廣邀各品牌各場域成為合作夥伴，齊力為地球節能、低碳生活盡一份心力」。

台達電表示：「北基深耕交通服務產業，在既有加油站、客運、國道休息站等資源整合下，台達能夠以電動車充電基礎設施解決方案發揮所長。除了妥善率佳、通過與主流車廠實車充電驗證的快速充電樁之外，更提供充電管理後台，幫助管理者掌握充電站狀態、優化營運管理效率。台達希望能夠與北基攜手，共同提供電動車主最好的充電體驗。」

(中時 )