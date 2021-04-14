矽品精密將參與中科廠商聯合徵才。（台中市政府提供）

隨著國內外訂單及人才需求增加，台中市政府勞工局為協助民眾及畢業青年就業，與科技部中部科學園區管理局攜手合作，將於17日上午10時至下午2時，在中科管理局1樓舉辦「2021牛轉薪機 犇向科技新時代」廠商聯合徵才活動，共計邀請24家園區廠商，提供1,467個職缺，包括近百個實習工作機會，歡迎尋職民眾踴躍參加。

勞工局長張大春說，中科園區串聯竹科及南科園區，形成西部科技產業創新廊道，更包括半導體、光學光電、IC封裝、精密機械及生物技術等產業。中科園區截至去年底，已有219家國內外高科技廠商進駐設廠，投資金額已超過2兆元，使中台灣成為高科技產業聚落，每年吸引大量相關科系應屆畢業學生，或追求科技夢的求職者前來尋職。

張大春指出，據勞動部4月8日最新資料顯示，中科園區事業單位目前無勞資協商減少工時情況，呈現訂單滿載情形。相較於去年中科徵才僅有21家廠商，提供753個工作機會，今年度有24家廠商報名，職缺數更是翻倍成長達1,467個，顯見廠商求才若渴。

勞工局表示，此次活動邀請「世界封測大廠」矽品精密、「全球鋅壓鑄製造」橋椿金屬、「光學鏡頭廠商」先進光電、以及「面板製造先驅」友達光電等知名大廠，均提供上百個工作機會，尤其「光電整合領導」合盈光電，釋出薪資10萬元以上的研發處及品保處長職缺。活動現場更有近700個職缺薪資達4萬元以上，不限學經歷的職缺也有598個。

台中市就業服務處強調，因適逢畢業求職旺季，為落實市長盧秀燕「青秀台中」政策，提升青年就業競爭力，達成畢業即就業目標，此次徵才活動除正職工作外，更提供實習工作機會。此外，活動現場特別規劃「履歷健診及職涯諮詢」專區，幫助青年掌握求職優勢，站穩職場穩定發展；另設置「就業金安薪諮詢」專區，提供「跨域補助金」、「短期職場適應金」、「上工獎勵金」及「即時就業獎勵金」等相關諮詢服務，鼓勵青年積極尋職穩定就業。

(中時 )