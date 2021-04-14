中央流行疫情指揮中心今(14)日表示，交通部觀光局配合指揮中心於今(2021)年3月17日宣布開放臺灣及帛琉旅遊泡泡，於同日恢復旅行業組團赴帛琉旅遊及接待帛琉來臺觀光團體入境，首發團亦於4月1日出發前往帛琉。依照指揮中心3月17日原公布之防疫規定，旅客返臺後5天內實施加強自主健康管理，第5天自費PCR檢測陰性後，改為一般自主健康管理至入境後第14天。

指揮中心表示，鑑於參加帛琉旅遊泡泡首發團的旅客，出發前均於桃園機場進行全體團體旅客PCR檢測，檢測均為陰性，且臺帛安全旅遊圈係採無菌廊道方式前往COVID-19零確診之帛琉地區，各旅行團於帛琉期間亦均遵守當地戴口罩、維持社交距離、定期量測體溫等防疫要求，首發團旅客返國後5日PCR採檢結果全體為陰性。經指揮中心整體評估，即日起旅客自帛琉返國檢疫放寬為14天一般自主健康管理，但旅客仍需於返國第5天完成PCR採檢措施。

指揮中心說明，臺帛旅遊泡泡雖屬小眾市場，仍宜穩健發展，為縮短市場磨合期，交通部觀光局亦將配合疫情發展及邊境管制情況進行滾動檢討，並於近日邀集相關機關、航空公司及旅行業者等相關單位研商，盼持續朝簡化行政流程，檢討旅遊產品及操作等面向，進一步鬆綁檢疫規定等方向研議，來協助旅行業者共同穩健推動臺帛旅行安全圈之旅遊市場。

(中時 )