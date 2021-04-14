還在思考該入手iPhone 12 Pro，還是繼續等待下一代iPhone的果粉不用再猶豫不決了，花旗(台灣)銀行與遠傳獨家合作，推出「iPhone 12 Pro搶得先機方案」，花旗卡友先拿iPhone 12，半年後即可輕鬆換購下一代最新iPhone。

即日起至4月30日，花旗卡友到全台遠傳直營及加盟門市，申辦iPhone 12 Pro／12 Pro Max系列，搭配遠傳5G 999／1399資費綁約24個月方案，可獨享分期零利率、半年後免違約金、下一代iPhone萬元購機折扣、花旗分期滿額禮以及遠傳3期分期帳單刷卡金回饋等五大優惠。

花旗表示，活動期間申辦iPhone 12 Pro Max 512GB、搭配「遠傳心5G 999」綁約24個月方案為例，手機價40,800元，花旗卡友可享刷卡分期13期0利率，每月平均應繳3,138元，至花旗活動網頁登錄活動即可享分期滿額禮刷卡金回饋1,650元。

使用半年且下一代iPhone上市後，於今年 (2021)底前，可帶著手機回遠傳直接升級換購下一代iPhone新機，不但提前解除「iPhone 12 Pro 搶得先機」合約免付違約金，換購手機者，遠傳更將回饋花旗卡友3個月的分期帳單金額共9,414元的信用卡刷卡金，連同花旗分期滿額禮合計共回饋11,064元刷卡金。另外再享遠傳提供下一代iPhone最高萬元的額外折扣。輕輕鬆鬆無痛續約，讓花旗銀行與遠傳提早幫你預留下一代最新iPhone名額。

除此之外，花旗銀行還提供只想購買空機的持卡人於Apple直營店及Online Store最高12期分期0利率 (優惠期間至6月30日)，或是於Citi ThankYou Rewards 點數兌換平台，將信用卡所累積的花旗點數 (包含紅利點數、現金紅利、花旗哩程及聯名紅利點數)兌換Apple系列商品。

考量部分電子產品單價較高，花旗銀行特別提供客戶彈性選擇，如客戶其花旗點數不足以兌換該Apple商品時，能以點數加自付額(以花旗信用卡支付)之方式兌換該Apple商品，讓持卡人能彈性使用花旗點數，升級行動裝置與電子設備。

(中時 )