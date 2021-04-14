工傷協會與RCA員工關懷協會要求朝野黨團保障職災勞工退保後醫療權利。（黃世麒攝）

「勞工職業災害保險及保護法」今天在立法院逐條審查，工傷協會今天與RCA員工關懷協會召開記者會，要求保障職災勞工退保後醫療權利，及調漲職災費率，以解決職業病黑數。

面對目前官方提出草案，RCA員工關懷協會理事長杜津珠指出，勞動部與立法委員都沒有徹底從RCA事件來檢討整體職災政策，以職災醫療為例，早年發病的會員未能留存醫療單據，勞保局也難以勾稽，即使打贏了官司，罹癌員工的醫療支出仍是自掏腰包、或是由健保支應。而在第一批判賠名單中共計一百二十多名罹癌會員，許多人在中年離開職場後發病，也受到現行職災醫療給付限制，在退保一年後就喪失請領資格。

工傷協會與RCA員工關懷協會要求朝野黨團保障職災勞工退保後醫療權利。（黃世麒攝）

杜津珠要求本次修法，一定要將職災醫療放寬至終身給付，並且採實支實付。

工傷協會賀姓專員認為，結餘款至少應該優先針對清償過去的職災債務，設計對既有黑數的調查、補救，大刀闊斧從新法給付規模來規劃費率，別重演「先求有、再求好、永遠好不了」的，錯失改革良機。工傷協會提倡調高給付、擴大照顧，也負責任主張將現行各行業平均費率0.21％提高到5％。

(中時 )