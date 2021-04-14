中鋼(2002)將於15日開出5月份內銷盤價，受到5月盤價可望全面大漲激勵，14日股價狂奔，盤中開高走高，一度亮燈漲停，隨即打開，盤中最高價為33.20元，終場每股大漲2.75元，收在32.95元、單日漲幅9.11％，創9年來新高價，爆出單日47萬9,742張交易巨量。

日盛投信：三面向利多加持 中國債市表現可期
買1股就送2516元紀念品 王品股價飆近4年新高

(工商 )

#中鋼 #大漲 #單日 #狂奔 #中鋼股價