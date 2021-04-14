中鋼股價狂奔14日單日漲幅9.11％ 14:352021/04/14 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼(2002)將於15日開出5月份內銷盤價，受到5月盤價可望全面大漲激勵，14日股價狂奔，盤中開高走高，一度亮燈漲停，隨即打開，盤中最高價為33.20元，終場每股大漲2.75元，收在32.95元、單日漲幅9.11％，創9年來新高價，爆出單日47萬9,742張交易巨量。 日盛投信：三面向利多加持 中國債市表現可期 買1股就送2516元紀念品 王品股價飆近4年新高 (工商 ) #中鋼 #大漲 #單日 #狂奔 #中鋼股價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日媒：日「番茄醬之王」可果美 停止進口新疆番茄 12:422021/04/14 兩岸 指揮中心擬鬆綁檢疫... 華航取消17日台帛航班 04:102021/04/14 財經要聞 台股上下狂震375點 收盤漲41點爆4800億天量 13:402021/04/14 財經 《日股》疫情攪局 日經上漲無力收黑 15:402021/04/14 財經 黑手救股價 台積電明爆好料 散戶小心1件事 16:332021/04/14 財經 《日股》原料股走弱 日經早盤跌百點 11:592021/04/14 財經 電子、傳產開高走低 台股盤中翻黑跌逾200點 14:202021/04/14 財經 台北市工業機器人技術教學中心14日揭牌 17:012021/04/14 財經 台北市工業機器人技術教學中心 14日揭牌 18:542021/04/14 財經 直得科技3月及第一季營收報喜，14日法說會 09:222021/04/14 財經 《國際經濟》 日2月核心機械訂單又黑 10個月最大跌幅 11:422021/04/14 財經 財經熱門新聞 挖斷南科C區電纜造成台積電停電 啟碁發四點聲明 - 財經 - 工商 台股有泡沫快跑？ 謝金河看7家陸企數據 驚呼崩跌劇本 - 財經 美制裁陸掃到台灣IC設計 謝金河曝最慘是這家 - 財經 黑手救股價 台積電明爆好料 散戶小心1件事 - 財經 疫情升溫 IMF下修東南亞5國經濟成長 示警這國藏巨大隱憂 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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