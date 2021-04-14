根據TrendForce研究顯示，近年全球企業同時面臨著快速變化的市場需求，以及新冠疫情的高度不確定性，促使企業對於雲端服務的需求於近兩年持續增溫，無論是人工智慧抑或是新興科技的採用，雲端服務憑藉較彈性的成本優勢成為多數企業的優先考量。其中，超大規模資料中心對於伺服器的需求占比，於去年第四季達四成以上，今年將有接近45％的可能。預期2021年全球伺服器出貨成長率將逾5％；而ODM Direct出貨年成長則逾15％。

受到2020年因疫情造成供應鏈排單生產困難，以及上雲腳步加速的刺激，ODM業者的接單量呈現逐季攀升。以2021年第一季ODM的L6半成品來看，其訂單季成長為1％，然預估第二季的成長幅度將高達15~18％。除了伺服器ODM具強勁的成長動能外，伺服器品牌廠相較於第一季的淡季，第二季出貨季成長率將有望達20％，其中包含因疫情造成的工作典範移轉，不僅加快上雲步調，也刺激傳統品牌廠如慧與科技（HPE）、戴爾（Dell）推出除了整機銷售以外的選擇，如以用量計價的租賃模式，及混合雲（hybrid cloud）方案。

需特別提到的是，從物料情況來看，儘管伺服器供應鏈長短料問題仍未解決，部份關鍵零組件的產品交付週期（lead-time）也居高不下，但歷經去年疫情所帶來的影響，廠商在採購上也轉向較為彈性的策略，從單一供應商增加為兩至三家的供應模式，避免被斷料的危機。TrendForce認為，目前包含BMC、PMIC在內的零組件在供應上均可以滿足server產線的需求，短期內無顯著的斷鏈危機。

(工商 )