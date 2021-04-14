和勤(1586)指出，今年下半年重卡變速箱零件將開始量產，跨入大陸每年約100萬輛的重卡市場，以及大陸開放出口重卡的商機。此外，台灣全興廠加入營運後，未來集團的硬碟機構件將移回台灣生產，朝向50TB高容量發展。目前訂單能見度已到明年，隨著兩岸同步擴產，預估今年集團營收成長2成，5年內營收挑戰50億元。

和勤今年首次參加「台北國際汽機車零配件展&台北國際車用電子展」，展出一系列電動車電驅系統相關零件，以及汽車門鎖、座椅調節器、變速箱零件和工業用油泵系列零件，展現和勤在燃油車與電動車零件切換的實力，並從車用、硬碟零件拓展到更廣的下游產業。

新能源汽車逐漸成為汽車產業的主流趨勢，和勤產品開發方向也朝新能源汽車發展，目前和勤已供應美系電動車廠高壓開關平台件以及門鎖，也供應其他品牌新能源車的座椅、門鎖等零件，且同步與各大品牌車廠開發新能源車關鍵的電驅系統零件。

目前和勤已開發出多項電驅系統零件、輔助駕駛零件，將配合客戶的量產計畫，加上座椅調節器、門鎖等新能源車與燃油車都需要的零件，和勤的新能源車零件營收成長幅度將超越公司整體營收的成長幅度。新能源車零件占公司營收比重在去年已達8％，今年占比持續成長。

和勤汽車零件以變速箱、門鎖、發動機、座椅、煞車系統零件為主，7成以上產品為獨供，終端客戶涵蓋大陸合資品牌車廠。在燃油車之外，也同步參與客戶新能源車的零件開發，預期零件切換沒有阻礙。和勤也加入鴻海MIH聯盟，爭取更多電動車商機。此外，今年下半年重卡變速箱零件將開始量產，跨入大陸每年約100萬輛的重卡商機。

和勤台灣全興廠加入營運後，集團將落實兩岸國際分工，未來集團的硬碟機構件將移回台灣生產，跟隨著硬碟客戶的開發藍圖，硬碟朝向50TB高容量發展。全興廠並作為集團的研發中心，開發生產電子零件、自行車精密零件、醫療零件等高階產品。

(時報資訊)