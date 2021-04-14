14日，根據韓國政府最新資料，韓國新確診者為731例，也創下自2021年元月初以來，單日新確診數最大量。無獨有偶，泰國也有1335位新確診者，並創2020年新冠疫情開始後，單日最多數量。

根據官方統計，泰國這1335位新冠新病患，不僅創下自疫情爆發以來單日最多，同時本周開始，每日新確診者幾乎天天創新高。目前，泰國有35,910位染疫，以及97位疫歿。

至於韓國，新些新病例仍集中在大首爾地區，同時也漸漸擴散到韓國其它地區。這731位最新染疫者中，有714位是本土案例，使得韓國共有111,419位染疫者，以及1,782位疫歿者。

韓國政府表示，目前醫院床位以及醫療資源雖尚足夠，但也不能對新冠病毒掉以輕心，因為光是這陣子周末假期，新染疫者就大增15%。

韓國政府指出，若屆時醫療系統到達臨界點，只能再提高社交禁令。不過，會盡最大努力，避免再進一步限制民眾的正常活動。

因為擔心另波新冠疫情隨時會爆發，14日，韓國政府也考慮使用，準確性相對較低的個人新冠病毒檢測劑。

韓國13日已有約4.5萬民眾，檢測後呈現病毒核酸檢測（PCR）陰性反應。

目前，施打過第一劑AZ疫苗與輝瑞疫苗的韓國民眾，已有約124萬位。同時，13日當天韓國也有超過6萬人打疫苗。

14日，還會有25萬劑輝瑞疫苗運抵韓國，再加上三月初已到貨的百萬劑，都是要先分配給75歲與以上老者，以及安養中心高危險群所優先使用的。

人口數約5200萬左右的韓國，已確定可獲得足以供7200萬人使用的新冠疫苗數量，其中包括來自諾瓦瓦克斯，莫德納，嬌生與全球疫苗共享平台COVAX。

韓國衛生官員表示，儘管美國衛生機構最近決定，暫停使用注射後會有血栓疑慮的單劑嬌生新冠疫苗，但韓國還是依照原計畫，繼續從嬌生進口新冠疫苗。

美國莫德納藥廠，於12日遞交送審自家的新冠疫苗後，韓國政府本星期也將著手開啟相關審理程序。

(時報資訊)