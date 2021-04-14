美股周二小幅漲跌，科技股表現不差；但台股早盤在台積電(2330)壓回600元關卡，漲多的電子股殺聲隆隆，台股早盤盤中最低大跌265點，但尾盤隨著台積電收最高，漲7元，拉抬台北股市翻紅。台股收盤漲41點至16865點，並拉出306點的下影線；全天大幅震盪逾370點，成交值再爆出4838億元天量。

台股今日大幅震盪，最高點出現在早盤的16935點，最低點則為盤中的16559點，高低點差了376點；收盤價在相對高點，拉出長下影線，並守住16800點支撐，收盤回到5日線附近。

美股續在高檔整理，周二標普500指數再創收盤歷史新高，美股呈現漲跌互見，漲跌幅介於跌0.20至上漲1.05%。APPLE敲定4月21日凌晨1點舉辦今年首場發表會，暗示至少有Apple Pencil等3款新品將問世，APPLE上漲2.43%，台積電ADR上漲0.31%。

雖台積電ADR、聯電ADR收高，但台積電(2330)、聯電(2303)今早股價開高走低，電子權值股以及近來飆漲的電子股下跌，早盤開高走低，中場一度下跌逾200點、跌落16600點，失守5、10日短期均線。今早僅中鋼(2002)帶動鋼鐵股續攻，長榮(2603)等航運股則是震盪翻紅再漲，傳產股仍是撐盤要角。

台積電ADR、聯電ADR各漲0.31%、2.58%，台北股市今天開盤漲44.87點，為16869點，最高達16935點，但盤中因電子權植股下殺，包括友達(2409)、群創(3481)連續第二天下跌，台股最低打到16559點；早盤高低點相差達376點。

台股今日震盪收高，成交值爆出4838億元之史上大量水準。台積電明天下午舉行法說會，股價是否續漲將牽動台股後市。

台股今天仍以鋼鐵航運最熱。中鋼(2002)鋼價看漲，中鋼股價一度漲停，鋼鐵股為今日撐盤主力。歐美熱軋續攀高，且在大陸寶鋼與越南河靜鋼5月、6月盤價相繼開高後，因中鋼盤價明顯落後國際行情，中鋼明天即將開出的5月內銷盤價漲勢確立，中鋼早盤攻漲停，帶動鋼鐵股持續大漲。

貨櫃的長榮今年獲利看俏，早盤一度下挫，隨著買盤進場，收盤持續大漲，再創新高。陽明(2609)等航運股也同步收高。

(時報資訊)