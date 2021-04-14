國立宜蘭高中經教育部核定成立「科學實驗班」，成為東部地區第一所，並在新學期招生，校長張以方今天（15日）強調，科學班是真正科學人才培育班，不要成為醫學系保證班，成為全國的典範。

今天校方舉辦招生說明會時，台灣大學教務長丁詩同說，台大一直希望在人才培育上能擴及到其他地方，也有跟建中、北一女合作，宜中科學實驗班就好像連結到台大、宜大、師大等大學，能讓人才培育更健全。

張以方說，科學實驗班每年會投入200萬元以上經費，有台大等大學的師資與設備、環境，提供學生選課、進入研究室，也會提供獎學金讓偏鄉的孩子未來有機會成為科學家，宜中對科學實驗班的願景是培養國家科學、科技人才，成為東台灣科學基地。

宜蘭高中原本自籌的科學班雖然未獲教育部核定、補助，但有不少科學班畢業生考上一流大學、醫學系，成立科學實驗班將招收30人，國中會考結束後，5月底宜中會辦理數理競賽，最多會錄取20人，獲得一、二等獎可保留入班，三等獎加分，其餘名額採計會考成績入班。

校方表示，全國現有10所高中有科學班，宜中的科學實驗班是第11所，學校之前自辦的科學班是利用假日來做實驗，沒有與大學合作，獲教育部核定、補助成立科學實驗班後，原先自辦的科學班不再招生，由科學實驗班接手招生。

校方表示，科學班在2年課程後，學生在第3年可到合作的台大、師大、宜大上課，雖然宜中屬於「科學實驗班」，須待教育部視辦理狀況成為「科學班」，但教學形式與補助上均與其他明星高中的科學班相同。

(中時 )