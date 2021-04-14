台灣運動選手女力爆發，分別在快艇衝浪界以及花式滑冰界打響名號，快艇衝浪金牌選手陳美彤Kimberly參與2021 CWSA Online World Ranking System Series 快艇衝浪世界排名系列賽第二場 – Masters Female Combined Skim & Surf，擊敗美國、新加坡、日本、烏克蘭、黎巴嫩等各國頂尖好手，在11位參賽者中取得銀牌榮譽，為台灣爭光。

2021 CWSA Online World Ranking System Series線上賽事不同於實體賽規格，選手僅有一趟45秒計分時間，除了從起滑、拋繩到滑行一鏡到底不可落水之外，且必須在拋繩後起計45秒的有效時間內完成所有水上動作，對於執行多元變化的動作必須很有把握外，還需壓縮每個動作的完成時間，可說是非常有挑戰性。

陳美彤Kimberly於2015年台灣快艇衝浪運動剛開始萌芽發展時即投入練習，奪牌超過三十面，是少數在國際三大滑水賽事系統CWSA、IWWF及WWA都有豐富經歷的選手，今年更受「台北市滑水協會」邀請獲聘為公關顧問，期盼藉由豐富運動經歷及行銷長才，共同協助推廣未來的「台北國際滑水賽」，驚人的表現屢在國際上嶄露頭角，目前在國際賽事系統CWSA 快艇衝浪World Ranking System世界排名< Masters Women Surf >組別，近百名的國際競爭者中，暫時領先第一，總積分高達287.69。

陳美彤Kimberly謙虛表示，「這次能有銀牌的成績，真的好幸運，因為在時間壓力下又必須確保不失誤，所以在動作規劃上相對保守許多，平常要兼顧事業工作和家庭，又要維持比賽上的表現真的很不容易，希望下一場比賽能有更大膽的嘗試，今年目標為爭取2021年終世界賽資格，希望台灣的快艇衝浪選手在國際舞台上都不缺席，努力為台灣爭光！」

Kimberly陳美彤在快艇衝浪世界排名中暫居第一。（STARFiSH agent星予運動經紀提供）

今年新加入STARFiSH agent 星予運動經紀的生力軍 – 花式滑冰姊妹Fiona陳禹含、Riona陳禹璇也於台北市青年盃滑冰錦標賽中分別參戰U16 & U14組別，雙雙榮獲藝術滑冰九級和道具秀花式滑冰九級冠軍，儼然成為目前最具潛力的運動新星。

Fiona陳禹含、Riona陳禹璇參與由台北市體育總會主辦，滑冰協會承辦的110年台北市青年盃滑冰錦標賽，參加選手達344名，分了九大項目，於本次藝術滑冰九級項目中姊姊陳禹含以擅長的抒情舞風迎戰，深深投入情感的動人舞姿讓場外觀眾直呼「戀愛了」，妹妹陳禹璇也選擇拿手的現代舞風，以快節奏的肢體動作帶領現場觀眾的氣氛達到最高潮。

道具秀花式滑冰九級項目中陳禹含更以比賽中從未見過的水袖表演搭配中國曲風展現柔美姿態，陳禹璇則以美國百老匯為主題創造動感演出，頂尖的演出水準也讓姊妹倆在兩項賽事中勇奪雙金。兩姊妹目前已進入備戰狀態，並分享 :「希望能在年底的中正盃賽事中挑戰花式滑冰九級，今年彼此的期許就是勇於挑戰且突破不擅長的舞風，讓我們的演出風格能更全面純熟不受侷限」。

滑冰姐妹花姐姐陳禹含Fiona(左)和妹妹陳禹璇Riona。（STARFiSH agent星予運動經紀提供）

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