國立聯合大學籌組「苗栗縣創育服務聯盟」，14日在苗栗縣長徐耀昌見證下，與苗栗縣3大商圈、學研界及創新創業協會簽署合作意向書，期盼藉由產官學合作，引入青年創意與想法，推動文創加值、數位行銷，促進地方創生，吸引青年洄游，也給予學研究施展功夫的舞台。

聯合大學自2018年籌處創育聯盟迄今，串連苗栗產官學與地方產業合作，配合國家重點政策，支持在地企業創新轉型，期盼透過創新育成與青年創業，為在地商圈注入活水。聯合大學校長李偉賢指出，苗栗縣創育服務聯盟的成立，為地方創生立下新的里程碑。

聯盟希望以產官學力量，整合苗栗重要資源特色，利用創意創新概念為文創加值並加強數位行銷，輔導傳統「陸戰」轉型為「空戰」，從網路行銷開拓賺錢的管道，距離不成問題，而這些皆須仰賴年輕人的創新思維，今年聯盟將推動商圈結合苗栗青年洄游工作坊辦理課程、實作與後續輔導，促進地方發展。

苗栗縣特色商品琳瑯滿目，但苗栗縣創新創業協會認為缺乏形象包裝行銷，期盼透過「苗栗縣創育服務聯盟」，輔導苗栗將產官學做的更好。（巫靜婷攝）

苗栗縣特色商品琳瑯滿目，但苗栗縣創新創業協會認為缺乏形象包裝行銷，期盼透過「苗栗縣創育服務聯盟」，輔導苗栗將產官學做的更好。（巫靜婷攝）

三義水美商圈、南庄及銅鑼觀光產業協會加入聯盟，3大商圈均期盼建立良好合作網絡，在政府及學研界輔導下，營造數位友善環境，增加商圈能見度，刺激地方產業發展。銅鑼觀光產業協會理事長洪西國盼加大數位化的力道，讓銅鑼好客商圈，無論在資訊搜尋、結帳支付功能都可更便利。

苗栗縣創新創業協會理事長鄧兆坤表示，苗栗縣農特產品受外縣市民眾讚譽有加，但形象包裝上還要加油，公私部門都很努力行銷，建立聯盟能讓大家互相觀摩、提供幫助，而新創會也會邀請楷模分享經營之道，協助苗栗把產官學做的更好。

(中時 )