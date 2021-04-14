現代戰車影片介紹

4月27日將於家用主機版本《戰車世界：僱傭兵》搶先登場

2021年4月14日 — 戰遊網（Wargaming.net）今天正式宣布，史上第一次，現代戰車將加入旗下《戰車世界》系列遊戲，4月27日將於《戰車世界》的家用主機版本《戰車世界：僱傭兵》(World of Tanks Console) 首次登場，《戰遊網》美國芝加哥團隊精心打造的家用主機戰鬥內容，將為全球超越2,100萬名家用主機玩家帶來全新的遊戲體驗。

現代戰車的全新內容將於《戰車世界：僱傭兵》(World of Tanks Console) 下一版遊戲更新推出時正式推出，4月27日起，玩家將能於PlayStation®4、PlayStation®5、Xbox One、Xbox Series S〡X等主機上進行跨平台遊玩。

現代戰車將帶領玩家進入一個全新時代，將與以二戰為重點的《戰車世界》版本並存。玩家將能駕駛20世紀最具代表性的現代戰車進入戰場，像是美國M1A2 Abrams、蘇聯T-72BM。不論是自我挑戰，或者是與隊友同心協力擊敗敵人，玩家皆由藉由稱霸戰場來重寫歷史。

《戰車世界：僱傭兵》創意總監TJ Wagner表示：「我們很高興在《戰車世界》系列遊戲首度推出現代戰車，讓玩家首度能接觸到令人期待已久的現代戰車，為了推出《戰車世界：僱傭兵》史上最大版本更新，美國芝加哥團隊努力不懈，相信現代戰車的加入將能為玩家帶來全新不同的遊戲體驗！」

《戰車世界：僱傭兵》將於4月27日發佈更多關於新戰車、新地圖等全新內容，敬啟期待。

(科技)