台積電竹南第6封裝測試廠將在今年10月完工，將有許多科技人才進駐。（謝明俊攝）

苗栗縣政府將加強租金補貼、包租代管等政策，以協助科技新貴進住苗栗。（謝明俊攝）

竹南大埔特定區房價近年來已大幅增高。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌就任6年來積極招商引資，迄今總金額已破9千億，包括目前全球最夯的半導體產業，陸續在苗栗投資設廠、擴廠，其中台積電竹南先進封測廠施工進度已達7成，京元電子也有擴廠計畫，未來將有更多年輕科技人材進駐，住屋需求大增，縣府加強「租金補貼」等優惠，吸引更多科技新貴進住苗栗。

「招商引資、投資苗栗」是徐耀昌上任後重要施政目標，並成立招商服務馬上辦中心，全力協助各產業在苗栗投資設廠，6年來已新增登記398家工廠，投資總金額也已達9617億元，估計將增加3萬5千個就業機會。

其中，台積電竹南「先進封測廠」建廠進度已超過70％，群聯電子五期廠房大樓已順利上樑，銅科園區力積電新廠也於日前開工，縣內另1個科技大廠京元電子，也在竹南中華廠北側擴增5廠產線，以及在東側計畫新建6、7廠。

此外，半導體產業相關供應商及上下游產業，近年已有長春石化公司、台灣東應化公司、羅門哈斯研磨材料公司、承鼎精密公司、恆誼公司與三菱化學公司等相繼擴廠或設廠。

因應未來苗栗住屋需求升高，住宅相關政策成為縣府施政1大重點，縣府配合內政部的「住宅補貼」政策，包含「租金補貼」、「自購住宅貸款利息補貼」及「修繕住宅貸款利息補貼」，全縣租金補貼戶數由420戶增加到994戶，所得標準也從平均每人每月18,582元放寬到30,970元，讓一般上班族，不論是單身、雙薪或有小孩的家庭都有機會申請

縣府為擴大吸引專業人才進住苗栗，今年加碼向中央申請1.2億補助經費，辦理第2期「社會住宅包租代管」計畫，依簽約租金按比例計算租金補助額度，協助媒合有需要的房東及房客，以達到雙贏目標。

(中時 )