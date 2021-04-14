華山基金會蘆竹愛心天使站建站屆滿10週年，為感謝在地善士與義工的長期支持，特於4月14日在米菲蔬食南崁店舉辦「蘆竹站10週年感恩茶會」，大夥兒齊聚一堂，老寶貝們透過健康經絡操舒展筋骨，手作泡泡愛心祈福卡送給長期陪伴的義工們，並回顧歷年服務成果，內心滿懷感恩。

蘆竹區71歲高奶奶終身未婚，年輕時曾從事高爾夫球場桿弟的工作，為了生活不畏艱辛。華山自2016年展開服務，每月提供關懷訪視、物資協助、護理服務、年節關懷、促進社會參與等，關懷之餘，更鼓勵奶奶能與人群互動，為奶奶的生活增添色彩。

感恩茶會當天，特邀高奶奶等15位老寶貝一同參與，義工們帶領長輩，以手指操及拍手遊戲來幫助長輩有效活化腦部、預防失智症，並以簡單的經絡操伸展筋骨活化心肺功能。為表達感恩的心情，老寶貝們也親手用泡泡土製作愛心祈福卡，透過按、壓、捏、握的過程，訓練手、眼、腦的協調能力，老寶貝們發揮創意做出獨一無二的愛心祈福卡，在疫情期間，祝福大家永保安康，並藉此期盼大家一起加入「愛老人」的行列，守護孤老，缺你不可。

4月14日在米菲蔬食南崁店舉辦「蘆竹站10週年感恩茶會」。（姜霏翻攝）

華山基金會桃園地區目前服務1000多位三失長輩，現正發起「愛老人」長期認助計畫，1,250／月、15,000／年，因為有您，愛不缺席，希望各界協助支持弱勢長輩長期服務經費。

(中時 )