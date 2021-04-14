為提升民眾親水意願並整治為特色景點，市府自3年前開始著手進行綠川水環境改善。（台中市政府提供／張妍溱台中傳真）

台中市綠川貫穿中、西及南區，河道長5.7公里，為改善水質及水岸環境，綠川水環境改善計畫興大段、綠空鐵道段、長春運動中心段，14日同步完工啟用，復興園道更新設「水淨樂園」主題遊戲區，更添寓教於樂，整體打造美麗水岸景觀。

水利局指出，綠川貫穿台中市中、西及南區，承載都市開發帶來大量的民生污水，因民眾抱怨綠川有臭味且水質差，為提升民眾親水意願並整治為特色景點，市府將綠空鐵道段（民權路至復興路）、長春運動中心段（愛國街至信義南街）及興大段（信義南街至忠明南路）等，列為綠川水環境改善計畫。

水利局局長范世億表示，綠川採低衝擊開發工法及海綿城市概念，減少水泥構造外型，藉由污水截流改善水質，增加1萬2000CMD的污水截流量及現地處理設施，讓工程兼顧改善防洪、水質、景觀及居民生活需求，整治後舒適的自然環境及豐富人文空間，讓綠川蛻變新生，展現新風貌。

在景觀營造方面，考量不同年齡層的兒童需求，在復興園道上新設「水淨樂園」之共融主題式遊戲場，係將綠川水質淨化流程為遊戲概念，利用色彩及配置多元有趣的遊戲設施，讓小朋友從玩樂中融入環境之教育理念。

另連結中興大學配合拆除原有校園圍牆改以造型座椅擴展在地休閒空間、機車道調整及新增美村路口，創造大面積綠意空間，延伸整體視覺感受並改善學府路口用路交通安全，更串連五權車站，提升整體綠色運具效能，

改善後的綠川水道整合周邊的鐵道、綠園道，將點全面串連成線到面，讓民眾擁有水岸景觀休憩空間及不同感受，也為舊城區注入新活力，並透過專書方式，記錄綠川沿岸的歷史人文及河川整治的過程，從不同視角分享綠川與城區的發展關係，展現綠川不同以往的風華。

水利局指出，為營造生態多樣性的複層林相，在防洪安全的前提下，進行兩側污水截流及淨化處理改善水質，採用低衝擊開發工法及海綿城市概念，在整治的過程減少水泥構造外型並與周遭環境融合，並新植20種喬木超過400棵，透過誘鳥誘蝶的植物吸引動物棲息，如同美國波士頓的查爾斯河，營造更加美好、友善的在地環境。

(中時 )