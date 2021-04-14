現場留有使用過注射完針具及注射藥品空瓶等醫療廢棄物，屋內擺設多種藥品及傷口換藥治療車。（嘉縣衛生局提供／張亦惠嘉縣傳真）

現場留有使用過注射完針具及注射藥品空瓶等醫療廢棄物，屋內擺設多種藥品及傷口換藥治療車。（嘉縣衛生局提供／張亦惠嘉縣傳真）

清明假期期間，民雄派出所接獲民眾舉報，指長輩至嘉義民雄鄉民權路上三合院找密醫打針，衛生所人員配合前往稽查，當場查獲未具醫師資格的75歲李姓男子為1名女性民眾打點滴，另查扣口服藥品約101罐，注射針劑藥品250支及注射針具1批，全案移送地檢署偵辦。

衛生局指出，衛生所同仁及員警前往現場稽查時，見屋內1名女性左手背正注射點滴，現場留有使用過注射完針具及注射藥品空瓶等醫療廢棄物，屋內擺設多種藥品及傷口換藥治療車，因李姓男子未具醫師資格，依醫師法第28條規定，不具合法醫師資格者擅自執行診斷、治療等醫療業務，可處6個月以上5年以下有期徒刑，並得併科新台幣30至150萬元的罰金。

據了解，李姓男子是累犯，過去已有2次違反醫師法的紀錄，因此為防範他在偵辦期間再次犯案，衛生局將不定期持續稽查，避免不知情民眾受害。

衛生局長趙紋華呼籲，民眾如有就醫需求，應至合格醫療院所尋求專業合格醫師協助，切勿聽信不具醫師資格之人員說法或尋求治療；勿因價格低廉選擇密醫，以免器械消毒不完全，增加各項傳染病如C肝風險，或衍生醫療糾紛事件。如有發現不法密醫看診，可向衛生局檢舉，以免造成生命健康危害，得不償失。

(中時 )