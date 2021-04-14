太魯閣出軌意外釀49死、逾200人輕重傷，外界善心湧入，衛福部募款專戶目前已高達8.1億，12日隨即公布捐款用途，指出3分之1將作為罹難者家屬扶助金，令許多家屬無法接受，認為「政府不能擅自替大家做決定」，而是應公開透明和大家討論。

「76行者」遺體修復團隊事發後，不眠不休地修復罹難者的遺體，僅管身心疲勞，也希望能儘早讓家屬帶回，如今，最後一具遺體今終於修復完成，花蓮子弟葉冠霆的家人一早也前往花蓮市立殯儀館，強忍淚水將他帶回家。

由於，衛福部設立捐款專戶截至12日募得8.1億，經開會確認捐款將有7項用途，包括，給予罹難者家屬和傷者必要的生活扶助、醫療補助、教育資助、心理重建與法律扶助等，其中扶助金不會低於總捐款金額的3分之1，意即至少會有2.7億分配給49名罹難者家屬。

僅管衛福部次長李麗芬出面緩頰強調，「專款一定秉持公開透明專款專用原則使用」，不過剩餘的5.4億用途何在，仍引起高度爭議。

葉的家人受訪時直說，衛福部在討論善款該如何使用時，應該要讓家屬有參與感才對，他們關起門來，大家完全不知道他們在談些什麼、說些什麼，而且善款都是全台的愛心，「應該要透明討論才對」，不能只找相關部門討論。

葉的家人繼續說，而且上次普悠瑪翻車事件中，每位罹難者的賠償金為1570萬元，這次卻只有540萬元，加上僅3分之1撥發49名罹難者家屬，平均1人可配得550萬元，等於這次僅約有1000多萬元的賠償金額，痛批「差別實在太大了」，罹難者家屬LINE群組中，大部分的人都無法接受這項的決定。

他說，目前許多家屬已有委請法扶律師幫忙了解善款用途，呼籲政府應和罹難者家屬們討論善款用途，不要讓外界的善心最後變了調。

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(中時 )