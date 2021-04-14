日本政府拍板，福島核廢水兩年後排入海洋；民進黨質疑國民黨挺核四卻反對核廢水，是精神錯亂。國民黨主席江啟臣下午在國民黨中常會致詞時，反批民進黨一向將反核視為核心價值，面對核災廢水排放，卻軟弱退讓，不但是雙重標準，更犧牲我國漁民權益。

江啟臣說，日本政府決定將福島第一核電廠，在311核災後產生的核廢水排入海中。這樣的作為將衝擊鄰近海洋生態，不但日本內部漁業團體具名反對，鄰近南韓、中國大陸都相繼提出抗議，我國外交部僅有關切，卻沒有表達抗議，令人遺憾。民進黨一向將反核視為核心價值，面對核災廢水排放，卻軟弱退讓，不但是雙重標準，更犧牲我國漁民權益。

他說，透過中常會，我們要表達國民黨黨反對日本將福島核災廢水排入海中的嚴正立場。民進黨政府更應該拿出執政的魄力以及高度，向日本政府提出抗議。

國民黨文傳會主委王育敏上午也在記者會中，呼籲蔡總統下午出席民進黨中常會面對媒體時，要親自公開向國人說明對日本核廢水的立場。

福島核廢水將入海蔡政府表關切 費鴻泰批：態度軟到趴在地上對日稱臣！

(中時 )