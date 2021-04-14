今天MLB戰場上還有一場令人關注的比賽，包爾(Trevor Bauer)帶領道奇隊以7：0打敗洛磯隊，而包爾先發投7局飆出9K，只被打1支零星安打，本季第二勝得手，而今天的好表現也撇開他上一場遭質疑作弊的嫌疑。

包爾上一場對運動家，用球遭主審沒收，據美媒《The Athletic》權威記者羅森索(Ken Rosenthal)爆料，大聯盟是要收回包爾所用的球調查，因上面有不明痕跡且黏黏的，質疑有在球上塗抹物質作弊，新聞一出引發譁然，但包爾對這些質疑相當不滿，在推特上直接回擊。

他說：「場上有很多守備員身上都有裝備，若比賽用球上面有沾東西，如何證明是投手做的，而不是來自捕手、三壘手手套？」包爾強調他並不是因聯盟要執行這些動作而不滿，而是質疑聯盟如何做到公正，「或是球剛好碰到打者球棒上的油或其他物質，那該怎麼算，這是完全合法的，但卻會責怪投手用異物。」

包爾再次繳出好表現(影片來源：braverman26-)

或許這些質疑也激起包爾鬥志，他在本場比賽選擇用實力回應，上一場他對運動家投6.2局僅被敲3支安打失2分，包括對手一發陽春炮，總計投出10次三振、1次保送，7局在球隊3：2領先時退場，保有勝投資格。不料最後被終結者砸鍋。好在今天奪回尊嚴。不過包爾投手生涯場內、外風波還真不少，包括曾霸凌女學生、敗掉世界大賽、違反場上服裝規定等等，都讓他成為謎一樣的人物，或許是因為這些前科，聯盟才更注意他也說不定。

(中時新聞網)