《商情》鋼鐵生產將迎高點 鐵礦石價恐漸跌 14:492021/04/14 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近期國際鐵礦石價格高漲，其中65%鐵礦石更是突破近8年來高點，不過澳洲礦業大廠必和必拓(BHP Group Limited)首席執行官表示，全球鋼鐵生產即將達到高點，隨後需求進入平緩期，並逐步下滑，長期來看鐵礦石價格不排除向下修正；目前最新報價，62%國際鐵礦石價每公噸172.35美元；65%國際鐵礦石價每公噸203.3美元；58%國際鐵礦石價每公噸139.95美元。(商品行情網) 《半導體》世芯-KY遇飛騰逆風 外資仍評中立、目標價780元 《電子零件》新埔廠祝融 聯茂：訂單轉江西廠生產 (時報資訊) #鐵礦石 #生產 #鋼鐵 #將迎 #價恐漸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股大洗三溫暖 從上漲百點到下殺250點 指數失守16600點 11:182021/04/14 財經 《商情》供應擔憂 上海鋁價觸10年高價 12:162021/04/14 財經 《外資》NVIDIA加入高端CPU競賽 外資喊買廣達、微星 09:092021/04/14 財經 波力-KY今年續佈建兩岸碳纖維複材汽車輪圈經銷商 13:512021/04/14 財經 台股上下狂震375點 收盤漲41點爆4800億天量 13:402021/04/14 財經 1分鐘讀財經》驚爆三星助聯電擴產 業界曝台韓聯軍內幕 08:222021/04/14 財經 盼美國製造抬頭 英特爾：9個月內生產車用晶片 04:102021/04/14 財經要聞 世芯-KY法說會難止血 股價苦吞第4根跌停 10:072021/04/14 財經 《商情》運價下滑 BDI指數回落 09:262021/04/14 財經 《韓股》科技股遭拋售 KOSPI平盤整理 12:162021/04/14 財經 《類股》中鋼攻漲停 鋼鐵軍團剽悍 11:082021/04/14 財經 財經熱門新聞 南科晶圓廠驚傳停電 台積電回應了 - 財經 - 中央社 群創遭外資恐怖追殺 面板股散戶要逃命？ - 財經 台積電恐斷鏈 媒體人爆真相：台灣慘了 - 財經 全球晶片缺爆誰害的？華為爆兇手是這國 - 財經 美制裁陸掃到台灣IC設計 謝金河曝最慘是這家 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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