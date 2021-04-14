近期國際鐵礦石價格高漲，其中65%鐵礦石更是突破近8年來高點，不過澳洲礦業大廠必和必拓(BHP Group Limited)首席執行官表示，全球鋼鐵生產即將達到高點，隨後需求進入平緩期，並逐步下滑，長期來看鐵礦石價格不排除向下修正；目前最新報價，62%國際鐵礦石價每公噸172.35美元；65%國際鐵礦石價每公噸203.3美元；58%國際鐵礦石價每公噸139.95美元。(商品行情網)

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