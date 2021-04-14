黨產會認定中華救助總會為國民黨附隨組織，須在30天內將8億元多的財產轉為國有，救總向台北高等行政法院聲請停止執行，法院14日開庭，救總委任律師主張，不動產轉為國有恐遭變賣給第3人，會務將無法運作，恐面臨倒閉的命運，造成無法回復的損害。黨產會委任律師則以黨產會不會變賣房產，否認原處分失當，法官諭知候核辦。

救總律師主張，早年救總是政府拜託民間人士成立的組織，並非國民黨的附隨組織，現從事新住民社會救助，還有接運海外災胞，包括大陸、泰北地區慈善活動，關懷當地災胞的生活。救總至今獲政府補助57億元，但支出101億元，補助遠遠低於支出，卻被指是附隨組織，根本是「莫名其妙」。

律師主張，救總房產轉為國有後，將要支付租金，4億多元的基金、現金已遭凍結，須經過黨產會同意才能支用，房產轉為國有後，少去租金收入還要支付會址的租金，新住民與泰北活動恐被迫停止，無法支付一般開銷，救總將面臨倒閉，影響非常鉅大。

但黨產會委任律師反駁，依救總的財務報表，每年支出4000萬多，還有4億多元基金、定存，變現後可以支應10年開銷，否認有急迫性。若未來處分遭法院撤銷，房產的部分只需登記移轉，即能回復原狀，動產部分也可歸還，並無救總律師主張的不能回復且急迫之理由。

救總律師則稱，一旦轉為國有，所有房產將變賣將無法取回，資產現已遭黨產會凍結無法動用，若黨產會不分青紅皂白要求救總移轉不動產恐影響泰北災胞，整個開庭程序2小時半結束，法官諭知候核辦。

(中時 )