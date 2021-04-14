台灣自行研發對新冠肺炎新藥獲得重大突破！元樟生技今日公布其所研發的新藥YUAN-01及YUAN-03委託國家衛生研究院生技與藥物研究所進行人類流感冠狀病毒（hCoV-OC43）的體外抗病毒試驗，結果證實這兩款新藥之有效抑制病毒表現量皆可達到近100％的效果。

元樟生技表示，在證實YUAN-01、YUAN-03對流感冠狀病毒有效後，接下來將繼續進行COVID-19病毒株SARS-CoV-2的抗病毒測試，並對其抑制人類流感冠狀病毒的效果深具信心，可望成為全球新冠肺炎防疫一大福音。

元樟生技董事長蔡宜儒表示，三年前成立的元樟生技致力找尋與研發新型抗生素，以因應對所有抗生素都具有抗藥性的超級病菌對人類健康所造成的重大威脅。該公司已透過中興大學技轉「植物保護用鏈黴菌（Streptomyces Padanus PMS-702）組成物製劑及其製法」並加以改良，成為獨家核心萃取技術。

蔡宜儒指出，這兩年經過相關單位的合作與研發，不但在新型抗生素研發有極大進展，同時研發出可抑制人類冠狀病毒的YUAN-01、YUAN-03，因此委託國衛院生技與藥物研究所進行人類流感冠狀病毒（hCoV-OC43）的體外抗病毒試驗。

測試中共包含兩種作用模式，第一，宿主細胞在被病毒感染的前後均接受藥物治療，第二，宿主細胞在被病毒感染後才接受藥物治療，結果顯示，YUAN-01及YUAN-03在兩種作用模式下皆可有效抑制病毒表現量幾近100％。由於hCoV-OC43與SARS-CoV-2（新型冠狀病毒）同屬人類流感冠狀病毒，元樟生技後續已安排進行SARS-CoV-2的抗病毒測試，以驗證YUAN-01及YUAN-03是否同樣具有療效。

(中時 )