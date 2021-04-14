台鐵太魯閣意外後，為協助罹難者家屬及傷者盡早恢復正常生活，台東縣政府4日起依規成立專戶受理民間捐款，饒慶鈴表示，截至15日募款截止，預估將達750萬元，經救助金專戶委員會14日10名委員一致同意，將所有善款直接發放給罹難者家屬，以及傷患本人或家屬。

饒慶鈴表示，統計太魯閣號事故台東有8名罹難者，61名傷者，目前善款已達709萬餘元，預估截止將達750萬元，她說，若按預估750萬元善款來計算，罹難者每人給30萬元，傷者部分會檢傷分類方式，以重度、中度及輕度依序遞減發放，縣府最快這星期內，開立支票發放；至於日後生活重建、心理諮商的所需，會結合縣府現有資源和中央資源來進行。

饒慶鈴進一步說明，會將善款直接發給死者家屬及傷者，她認為這時候最需要用到錢，但往往中央或台鐵資源因程序上比較嚴謹，且過程也較久，所以善款愈快到他們手上，也能愈快實際運用。

據了解，太魯閣意外2日發生後，台東縣府4日起依規成立專戶受理民間捐款，並於每日下午5時公開徵信捐款資料，消息一出各界善款紛紛湧入。饒慶鈴期盼結合政府與民間的力量，幫助此事故的受害者能不被傷痛記憶束縛，能早日回到正常生活、重拾笑容。

(中時 )