水情吃緊，國民黨主席啟臣今天在中常會中，批評進黨政府將半導體產業形塑為護國神山，卻無力協助產業擺脫困境。他呼籲政府在短期因應，要重新盤點節水政策的實際運作狀況，長期規劃上，應由行政院主導跨部會成立因應極端氣候的任務編組，落實國民黨執政時期提出的「國家氣候變遷調適政策綱領」。

江啟臣說，旱情持續，已經衝擊產業發展，以及人民的生活。紐約時報甚至在上星期，以專文的方式，報導台灣半導體業用水情形，以及面臨休耕的農民困境。中部地區的居民，已經面臨供五停二的生活不便。甚至有專家擔憂旱情持續，6月份後，半導體產業將陷入減產的危機。民進黨政府，將半導體產業形塑為護國神山，大肆宣傳，卻無力協助產業擺脫困境，更顯荒謬。

江啟臣強調，短期因應部分，我們仍然要呼籲政府，重新盤點節水政策的實際運作狀況，包含海水淡化、伏流水、現有抗旱水井等，都應該要達到預期目標。建築工地每天湧出的地下水，也應該規劃緊急備用的儲存設備，降低水資源浪費，協助人民與產業共同渡過難關。

長期規劃上，更呼籲政府應該由行政院主導，跨部會成立因應極端氣候的任務編組，透過具體行動，落實本黨執政時期提出的「國家氣候變遷調適政策綱領」。就災害、維生基礎設施、水資源、土地使用、海岸、能源供給及產業、農業生產及生物多樣性與健康等八個令領域，落實因應調適策略。

(中時 )