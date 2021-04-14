新北市消防局今（13日）晚間6時許獲報，莊姓與方姓女子疑因漲潮受困於淡水區聖約翰科技大學後面的港灣處礁石上，消防員徒步涉水救援，約晚間8時將2人救援上岸。未料今(14日)上午該處又因漲潮造成一男一女受困險滅頂，警消出動31人急橡皮艇前往救援，2名男女獲救後，消防隊員眼見該位女子極度眼熟，頓時想她竟然是昨天才獲救的莊女，她表示是要回當地撿掉落手機，但莊女一天兩度險滅頂的脫序行為讓救難人員私下頗有微詞，因此通報她就讀學校詳加輔導並請警方調查。

新北市消防局上午獲報，位於聖約翰大學後方的新埔海堤，有兩位民眾受困在礁石上由於適逢大潮，兩人上半身已經泡在水中，幾乎要滅頂。消防局立刻出動11車31人，載著橡皮艇前往救援。

救難人員到場時，已發現現場一男一女站在海堤上，全身泡在水中且全身顫抖，幾乎被大浪沖離，救難隊員立刻出動橡皮艇，將2人救起。

當抵達岸邊時，獲救女性已有失溫現象，但這時卻有隊員發現，眼前的女子相當眼熟，似乎就是昨晚同樣在當地獲救的女性，經比對身分果然為同一人，經詢問後，莊女表示她昨晚手機遺落在堤防，早上是為了回去撿手機，卻又遇上漲潮差點溺水。

據了解，昨晚6點多，莊女和方姓女子相約前往聖約翰科技大學後方的港灣處散步，疑因夜色昏暗加上漲潮，2人受困於礁石上自行撥打119求援。

消防員指出，由於現場水深不夠無法下救生艇，改為徒步涉水救援，其中一人額頭有擦傷，送往淡水馬偕醫院救治，兩人均意識清楚並無生命危險。

由於莊女一天內兩度受困，警消為此出動大批人力，因此懷疑她是否有其他動機，雖然莊女否認，仍由警方帶回偵訊釐清，並通報莊女就學校進行輔導關切。

(中時新聞網)