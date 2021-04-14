東石鄉信仰中心先天宮已有300年歷史，因台灣正在鬧乾旱，在信眾建議下，廟方經請示神明後，今14日上午首辦祈雨儀式。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

東石鄉信仰中心先天宮已有300年歷史，因台灣正在鬧乾旱，在信眾建議下，廟方經請示神明後，今14日上午首辦祈雨儀式。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣東石鄉信仰中心先天宮已有300年歷史，因台灣正在鬧乾旱，在信眾建議下，廟方經請示神明後，今14日上午首辦祈雨儀式，並燒化有水神象徵的「青龍」紙，經廟方和信眾虔誠跪拜後，神明表示今年雨水很多，但旱象當前，會先向海龍王借雨，希望能在農曆4月降下甘霖。

先天宮主祀代旨李千歲、五府千歲，日前廟方特別請示神明，希望能辦祈雨儀式以解旱象，獲神明首肯後，今上午進行隆重莊嚴祈雨儀式，包括管理委員會及眾多信眾皆到場舉香跪拜祈求，並由兩位乩手以手轎寫下神明降旨內容，張貼在廟門口公告周知。

先天宮總幹事蔡順杰說，先天宮過去從未舉辦過祈雨儀式，今年因旱象太嚴重，才會舉行祈雨，希望能藉由信眾虔誠的心，盼求神明降雨，而神明也透過乩手表示，今年雨量豐沛，只是降雨時機未到，而此時的旱象就像天災，導致人心浮動，所以透過祈雨儀式向海龍王借水，希望能在農曆4月先借些雨水以安定民心，也度過非常時期。

(中時 )