水情吃緊，水利署結合大學開發，讓污水可再利用，環保署強調，未來水質保護的重點就是要做到資源化利用。

環保署為協助解決中小型產業重金屬、氨氮、染整、洗車廢水及醫院廢水新興污染物現行廢水處理技術瓶頸，與國內大專學校合作研發推動低污染、低耗能、低成本、低度空間使用及循環經濟的新興廢（污）水處理技術，期藉污染預防策略與技術整合，提升國內整體產業廢水處理技術，協助產業積極改善，符合水污染防治管制規範。

(工商 )