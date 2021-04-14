水情吃緊 環保署力推廢水再利用 15:062021/04/14 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 水情吃緊，水利署結合大學開發，讓污水可再利用，環保署強調，未來水質保護的重點就是要做到資源化利用。 環保署為協助解決中小型產業重金屬、氨氮、染整、洗車廢水及醫院廢水新興污染物現行廢水處理技術瓶頸，與國內大專學校合作研發推動低污染、低耗能、低成本、低度空間使用及循環經濟的新興廢（污）水處理技術，期藉污染預防策略與技術整合，提升國內整體產業廢水處理技術，協助產業積極改善，符合水污染防治管制規範。 工業區突冒白泡泡 疑生技公司排汙不當 久旱衝擊 大阿里山螢光秀再等等 (工商 ) #新興 #環保署 #廢水 #水情吃緊 #再利用 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 抗旱 陸軍助淨化桃園埤塘水源 04:102021/04/14 地方新聞 鹿港噴漆工廠陷入火海 烈焰狂燃濃煙遮蔽半邊天 10:492021/04/14 社會 《日股》疫情攪局 日經上漲無力收黑 15:402021/04/14 財經 舒力基恐成強颱 賈新興：梅雨遲到機率高 12:102021/04/14 生活 美麗水岸 綠川興大段新景觀水淨樂園啟用 15:042021/04/14 寶島 水位下降美景乍現 網友搶拍日月潭版「天使的眼淚」 10:222021/04/14 生活 中南部水荒持續惡化 李鴻源：勿再談開源應聚焦「節流」 13:052021/04/14 政治 未達節水標準 南市府鉛封水表 04:102021/04/14 地方新聞 上銀：Q2不排除再漲價 04:102021/04/14 財經要聞 福島核廢水 仍含鍶碘鈷等放射物 04:102021/04/14 焦點要聞 指藍營反對日核廢水卻支持重啟核四 民進黨：人格分裂 13:592021/04/14 政治 財經熱門新聞 群創遭外資恐怖追殺 面板股散戶要逃命？ - 財經 南科跳電 承包商施工不慎 波及台積電等10多家廠商 - 財經 台積電恐斷鏈 媒體人爆真相：台灣慘了 - 財經 全球晶片缺爆誰害的？華為爆兇手是這國 - 財經 美制裁陸掃到台灣IC設計 謝金河曝最慘是這家 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。