日盛投信：三面向利多加持 中國債市表現可期

日盛投信14日表示，中國央行發布第一季度金融統計資料，強調今年以來貨幣政策穩字當頭，貨幣信貸保持合理增長。並持續保持宏觀政策連續性、穩定性、可持續性，穩健的貨幣政策靈活精准、合理適度，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本相當。

中國一季度金融機構新增貸款7.67萬億元，同比多增5,741億元，對經濟恢復保持穩固的支持力度。總體來看，當前流動性合理充裕，貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，提供中高收債續航力。

觀察企業基本面，日盛中國高收益債券基金經理人林邦傑表示，2021年A股一季報業績預告將在本周進入密集披露期，於4月15日前披露完畢。從目前披露的年報數據來看，2020年全A（非金融石油石化）增速約為19.76％，2020年A股盈利有機會實現正增長。從目前已披露一季報業績預告來看，普遍呈現恢復性高增長的態勢，全年來看，A股整體盈利增長預計回升至15％左右，基本面獲有效支撐。

林邦傑指出，中國製造業採購經理指數、服務業PMI、物流業景氣指數、公路物流運價指數、電商物流運行指數、挖掘機指數等六大資料相繼發佈，反映出當前中國經濟持續恢復，活躍度不斷提高；今年一季度外貿同比增長29.2％，連續三個季度同比正增長，經濟持續復甦中，另聯準會重申通膨大幅攀升僅為暫時性現象，貨幣政策仍將維持寬鬆基調，有利資金回流具投資價值之中國高收益債券市場。

(工商 )