「叫民眾怎麼走？」台北市自今年3月起開始建置YouBike2.0系統，但有民眾發現，位在捷運新北投站的20座車柱雖已安置完畢，但放上腳踏車卻「恰好」擋住人行空間，阻礙通行。交通局坦言，廠商建置時雖按圖施作，卻因誤判現地情形造成疏忽，現已拆除並調整車柱位置，避免影響行人權益。

捷運新北投站的YouBike站點位於北投區大業路與中和街交叉口，依交通局規畫，採1車2柱的YouBike1.0共有24柱、48車，採1車1柱的YouBike2.0則有30柱、30車。在新設置的30柱中，有10座與周邊樹穴齊平，另外20柱則沿著道路設置，該處安柱作業現已完成，但站點尚未啟用。

但有民眾發現，置放20座車柱的地點看似正常，但放上單車後將大幅壓縮人行空間，只能繞道行走，市議員陳建銘接獲陳情後，也批評市府施作前未與居民溝通、詳加評估設置地點，「整個人行道全畫給YouBike停好停滿，是要叫民眾怎麼走啊？」

交通局運輸管理科長廖苑伶澄清，建置YouBike2.0系統前，各施作地均有邀請各機關前往現勘，確認後再由廠商進行規畫派工，但廠商在施工時未明確標出行人淨寬，安柱時的位置也和圖片有些許落差，才會意外造成行人通行受阻，已於12日通知廠商派員拆除車柱，待位置調整完畢後再補設。

廖苑伶指出，為避免類似爭議再傳，未來將會要求廠商規畫時應清楚標明行人淨寬，確認單車擺放後不會壓縮人行空間。

(中時 )