有網友PO文表示朋友12日晚間騎機車載小朋友，與轎車發生車禍，大人與小孩皆受傷，但轎車駕駛肇事逃逸。（截自臉書社團《爆廢1公社》影片）

有夠誇張！台中一名男子駕車撞倒一台載著小孩的機車，騎士與小孩皆受傷，熱心路人見狀要求男子下車處理，但男子藉口「車上有小孩」就是不肯下車，在駕駛座車門還開著的情況下，竟然油門一踩加速逃逸，氣得網友將影片PO上網，請大家幫忙找這名肇逃男子。

一名謝姓網友在臉書社團《爆廢1公社》發文，表示朋友12日晚間9時許，騎機車載小朋友回家，在台中軍功路被一輛白色轎車撞到，朋友與小朋友皆受傷，但白車肇事逃逸，目前警方還沒找到人，盼大家幫忙找到肇逃駕駛。

PO文者並附上照片及熱心路人拍下的影片，只見路人要求身穿黑色背心的白車駕駛下車，但背心男就是不肯下車，還說車上有小孩，就在雙方僵持中，背心男嘴巴說「等我把車停好」，下一秒就油門一踩向前衝，駕駛座車門還開著也不管。

眾網友看了相當憤怒，紛紛回應：「誇張」、「感覺有喝」、「這種應該當場直接拖下車了，撞到人還肇逃。看樣子真的有夠垃圾」、「朋友當時在現場 當事者真的很嚴重 麻煩大家幫忙頂上去」、「看臉就知道，ㄎㄧㄤ ㄎㄧㄤ的，一定有喝」。

更有不少網友關心車上小孩：「小孩子跟著這種垃圾大人，真可憐」、「車上有小朋友好像表現得也有問題⋯社會局趕緊關心一下」、「覺得旁邊那個小女生很危險」。

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(中時新聞網)